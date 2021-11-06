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السبت، 06-11-2021 10:03 ص

مذيعة عربية تدخل عالم 'ميتافيرس' على الهواء



الوكيل الاخباري - دخلت مذيعة برنامج "الساعة 60"، المذاع على قناة "العربية"، إلى عالم ميتافيرس الافتراضي على الهواء مباشرة.

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وخلال حديث المذيعة في برنامجها عن عالم "ميتافيرس" الافتراضي الذي أعلن عنه مارك زوكربيرغ منذ أيام، تحول استوديو البرنامج إلى شاشة كبيرة دخلت من خلالها المذيعة إلى هذا العالم الافتراضي.




وظهر الأفاتار الخاص بالمذيعة أمام منزل في العالم الافتراضي، فيما راحت تعدد مميزات عالم ميتافيرس وكيف أنها تستمتع بقضاء وقتها فيه، ومزايا منزلها الذي يمكنها تغيير ألوانه متى وكيفما شاءت.

وأوضحت المذيعة أنها اشترت أثاث هذا المنزل بالعملة الرقمية، مشيرة إلى أن الحياة في هذا العالم أبسط فليس للوقت والمواسم السنوية نفس الاعتبارات في العالم الحقيقي، فإذا شعرت بالملل فيمكنها التعجيل بموسم الربيع، وإذا أرادت رؤية الأقارب والأصدقاء استدعتهم بلمسة بسيطة.


في النهاية عادت المذيعة إلى الاستوديو في العالم الواقعي لتوضح أن كل ما تم عرضه وأكثر سيكون في عالم ميتافيرس الذي سيحتوي كافة جوانب الحياة ما بين التجارة والتسوق والطب والصناعة والأعمال.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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