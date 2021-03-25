مسابقة رياضية على سطح أعمق بحيرة متجمدة في العالم

الوكيل الاخباري - يعد التزلج على الجليد من الرياضات الممتعة التي تستهوي كثير من الرياضيين حول العالم، خاصة في المناطق التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج، أو التي يوجد فيها بحيرات متجمدة.

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نشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه لمجموعة من الرياضيين يقومون بالتزلج على الجليد فوق بحيرة متجمدة في منطقة إيركوتسك الروسية.



pic.twitter.com/EjTihVMLLx GLIDING ON ICE: Ice yachters brave the Siberian cold to glide across the world's deepest frozen lake in Irkutsk, Russia. https://t.co/BWgONXs1Ut March 24, 2021

وذكرت الشبكة أن المتزلجين تجمعوا على السطح المتجمد لبحيرة بايكال، التي تعد أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم.



وتتميز أجواء البحيرة بالبرودة الشديدة، لكن رغم ذلك يشارك العديد من المتسابقين في التزلج مستخدمين مزالج شراعية تمكنهم من الانطلاق بسرعة تصل إلى 100 كم في الساعة.



المصدر : سبوتنك



