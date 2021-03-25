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الخميس، 25-03-2021 11:49 ص

مسابقة رياضية على سطح أعمق بحيرة متجمدة في العالم



الوكيل الاخباري - يعد التزلج على الجليد من الرياضات الممتعة التي تستهوي كثير من الرياضيين حول العالم، خاصة في المناطق التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج، أو التي يوجد فيها بحيرات متجمدة.

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نشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه لمجموعة من الرياضيين يقومون بالتزلج على الجليد فوق بحيرة متجمدة في منطقة إيركوتسك الروسية.

 


وذكرت الشبكة أن المتزلجين تجمعوا على السطح المتجمد لبحيرة بايكال، التي تعد أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم.


وتتميز أجواء البحيرة بالبرودة الشديدة، لكن رغم ذلك يشارك العديد من المتسابقين في التزلج مستخدمين مزالج شراعية تمكنهم من الانطلاق بسرعة تصل إلى 100 كم في الساعة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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