مسن إندونيسي ينهار باكيا بعد هدية من السعودية

الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق بكاء مسن إندونيسي، بعد اختياره للحج هو وزوجته على نفقة المملكة السعودية.

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ونشرت قناة "الإخبارية" مقطع الفيديو لوزير الشؤون الإسلامية السعودي، وهو يختار مواطنا إندونيسيا، للحج هو وزوجته على نفقة المملكة لافتة، "مع تكبيرات 100 ألف مصل في جامع الاستقلال في إندونيسيا".



pic.twitter.com/GKGLCg4FSI #الإخبارية فيديو | مع تكبيرات 100 ألف مصل في جامع الاستقلال في إندونيسيا.. مسن ينهار باكياً عندما اختاره وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ للحج هو وزوجته على نفقة #المملكة March 26, 2022

المصدر : روسيا اليوم

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