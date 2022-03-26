السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 04:16 م

مسن إندونيسي ينهار باكيا بعد هدية من السعودية



الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق بكاء مسن إندونيسي، بعد اختياره للحج هو وزوجته على نفقة المملكة السعودية.

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ونشرت قناة "الإخبارية" مقطع الفيديو لوزير الشؤون الإسلامية السعودي، وهو يختار مواطنا إندونيسيا، للحج هو وزوجته على نفقة المملكة لافتة، "مع تكبيرات 100 ألف مصل في جامع الاستقلال في إندونيسيا".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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