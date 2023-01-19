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الخميس، 19-01-2023 11:31 ص

مشاهد ساحرة لشلال كبير في المدينة المنورة

شلالات- السعودية


الوكيل الإخباري - نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية يوم الثلاثاء مشاهد جوية خلابة وساحرة لشلال السليمية في المدينة المنورة.

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ومع هطول الأمطار بكثافة في بعض الأماكن بالسعودية، ظهرت السيول والشلالات في بعض المناطق الوعرة، خاصة تلك التي تحتوي على جبال ووديان.


ونتيجة لذلك ظهر شلال كبير ناتج عن سيول قوية من مياه الأمطار في منطقة المدينة المنورة.


ووثق الفيديو كميات ضخمة من الماء تتدفق عبر الشلال إلى ما يشبه الوادي الصخري.

 

 

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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