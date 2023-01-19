مشاهد ساحرة لشلال كبير في المدينة المنورة

الوكيل الإخباري - نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية يوم الثلاثاء مشاهد جوية خلابة وساحرة لشلال السليمية في المدينة المنورة.
ومع هطول الأمطار بكثافة في بعض الأماكن بالسعودية، ظهرت السيول والشلالات في بعض المناطق الوعرة، خاصة تلك التي تحتوي على جبال ووديان.
ونتيجة لذلك ظهر شلال كبير ناتج عن سيول قوية من مياه الأمطار في منطقة المدينة المنورة.
ووثق الفيديو كميات ضخمة من الماء تتدفق عبر الشلال إلى ما يشبه الوادي الصخري.
#فيديو | لقطات جوية إبداعية، ومشاهد خلابة وساحرة لـ "شلال السليمية" في المدينة المنورة. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/RtoTdzxDc9— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) January 17, 2023
تصوير جوي شلال السليميه— رائد العوفي 🎬 ✈️ ابوجود 🐎 (@raaedoufy) January 2, 2023
من أجمل شلالات منطقة المدينه 😍
يقع شمال الشقره 15 كيلو ( شمال عقيلة العياضات 8 كيلو صحراء )#امطار_المدينه #الحناكيه #المدينة_الان #المدينه #شلال @imarat_almadina pic.twitter.com/zo8ClbpZnw
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