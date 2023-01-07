مشهد غريب... ثعلب يركض على رجلين فقط في بريطانيا

الوكيل الإخباري - قد تكون مصادفة ثعلب قرب منزلك أمراً مألوفاً، لكن رؤيته يمشي على رجلين فقط هو حتماً أمر غير مألوف" هكذا عبّرت أسرة بريطانية عن دهشتها من المشهد الغريب الذي صادفته في فناء منزلها بمقاطعة ديربيشاير شرق البلاد.



وقال فيل وجين كارتر "دايلي ستار"، إن الثعلب الغريب، بدا رشيقاً رغم تحركه على رجلين فقط في حديقتهما بحثاً عن الطعام.



ولفتا إلى أنهما حاولا إغراء الثعلب بالطعام لكنه عاد إلى الطبيعة بعد جولة في الحديقة امتدت 45 دقيقة، لكنهما استطاعا توثيق المشهد في فيديو ومشاركته على السوشال ميديل ليثير ضجة واسعة.

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Family stunned to find a fox with two legs in garden pic.twitter.com/a4v5FJeeW2 "We've got a two-legged fox on the lawn"Family stunned to find a fox with two legs in garden https://t.co/zSPLLYs7iM January 4, 2023

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