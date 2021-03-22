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الإثنين، 22-03-2021 12:14 م

مشهد مؤلم.. حصان جامح يصطدم بسيارة مسرعة في بيروت



الوكيل الاخباري - اصطدم حصان جامح بسيارة مسرعة في طريق يفصل بين بلدتين في محافظة "جبل لبنان" غرب العاصمة بيروت .

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وحسب مقطع فيديو نشرته جمعية "إليازا" اللبنانية، فقد اصطدم حصان جامح كان منطلقا بسرعة بسيارة، في محافظة جبل لبنان- إلى الغرب من العاصمة بيروت.


ويظهر الفيديو الحصان الجامح وهو يسابق الريح بسرعة كبيرة، ثم فجاة يصطدم بسيارة تسير بسرعة هي الأخرى فيسقط على الأرض.


وعقب سقوط الحصان يقوم ليقف لحظات، وكانه غير مستوعب ما حدث، ثم يكمل هرولته لكن ببطء.


وأدى الحادث إلى إصابة الحصان بكدمات وتعرّض السيارة لأضرار كبيرة، فيما توقفت حركة السير في الشارع لثوانٍ.


وقال رئيس جمعية "إليازا" في لبنان زياد عقل؛ إن الجمعية نشرت مقطع الفيديو بهدف التوعية، ومن أجل "أخذ العبرة من الحادث لحماية الإنسان والحيوان".


ونقلت وسائل إعلامية عن شاهد عيان، قوله إن المنطقة الفاصلة بين البلدتين تشكل فسحة لممارسة نشاط ركوب الخيل غير المراقب، الأمر الذي أدى إلى شرود أحد الأحصنة، في حادثة تكاد تكون الأولى من نوعها في المنطقة.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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