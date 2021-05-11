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الثلاثاء، 11-05-2021 11:40 ص

مشهد مروع للحظة تحطم طائرة إنقاذ صينية بشكل مفاجئ



الوكيل الاخباري - لقي اثنان من أفراد طاقم مروحية لمكافحة الحرائق في الصين، مصرعهما وفقد اثنان آخران، الاثنين، بعد تحطم طائرة في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين.

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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المروحية التي كان على متنها 4 من أفراد الطاقم تحطمت في بحيرة إرهاي يوم الاثنين.

 



وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج ضحيتين، لكنهما توفيا لاحقا متأثرين بجراحهما على الرغم من تلقيهما المساعدة الطبية الطارئة.


ويشارك نحو 500 من عمال الإنقاذ مع 16 قارب طوارئ فى عملية البحث عن شخصين من أفراد الطاقم المفقودين.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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