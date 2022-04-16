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السبت، 16-04-2022 12:50 م

مطاردة هوليوودية للصوص الأبقار في الهند



الوكيل الاخباري - شهدت مدينة جورجاون الهندية مطاردة مثيرة أشبة بالأفلام الهوليودية، اذ تمكنت الشرطة من الإيقاع بلصوص ماشية بعد ملاحقة خطرة على طول 22 كم.

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وبدأت المطاردة المثيرة التي وثقها فيديو في ولاية هاريانا، يظهر ملاحقة الشرطة لصوص قادوا شاحنتهم المحملة بأبقار مهربة، عندما دخلوا مدينة جورجاون من حدود دلهي.


ولاحقت عربات الشرطة اللصوص وأطلقت عليهم النيران في محاولة لإيقافهم، لكن المتهمون استمروا في قيادة الشاحنة بسرعة عالية، في جميع نحاء المدينة، حتى بعد ثقب إطارات الشاحنة.

 


وفي محاولة بائسة لتشتيت انتباة الشرطة قام اللصوص بإلقاء جميع البقرات المهربة على الطريق خلال هروب الشاحنة التي كادت تسقط على جانبيها عدة مرات، لكن الشرطة واصلت المطاردة الخطرة على طول 22 كم، وفق السلطات.

ويشاهد في فيديو متداول للواقعة، الشرطة وهي تحاول محاصرة اللصوص الذين أيقنوا أن محاولتهم المستميتة للهروب لن يكتب لها النجاح، بعدما لم تعد الشاحنة تقوى على التحرك، بعد انفجار الإطارات.


وفي النهاية استسلم اللصوص وعددهم 5 أفرد، للشرطة التي عثرت بحوزتهم على أسلحة نارية ورصاصات.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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