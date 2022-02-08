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الثلاثاء، 08-02-2022 03:36 م

مطعم شاورما في السعودية يغلق أبوابه لسبب "طريف"



الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لافتة تكشف عن سبب "طريف" لإقفال مطعم شاورما في مدينة الزلفي بالمملكة العربية السعودية.

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وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر لافتة وضعت أمام المطعم، وكتب عليها: "عملائنا الكرام.. مطعم شاورما صح ليس مغلقًا للتحسينات، بس معلم الشاورما راح يتزوج".


كما كتب على اللافتة أيضا: "لا تنسونه من الدعاء.. وشكرا". وحظي هذا المقطع على تفاعل واسع بمواقع التواصل لطرافته.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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