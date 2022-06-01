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الأربعاء، 01-06-2022 10:23 ص

مفاجأة مرعبة في حوض السباحة في أمريكا .. شاهد

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الوكيل الإخباري-أظهر مقطع فيديو صورته سيدة من ولاية فلوريدا الأميركية، تمساحا في حوض السباحة في الفناء الخلفي لمنزلها.

وبحسب ستيسي غوينون، فإنها شاهدت التمساح صباحا في بركة السباحة، حيث كانت درجة الحرارة مرتفعة ذلك اليوم.

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وأثار التمساح الذعر لدى ستيسي التي اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن الزاحف الضخم، حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" للأنباء.


وتعاملت شرطة مقاطعة أورانج في فلوريدا مع البلاغ، وتواصلت مع جمعية الأسماك والأحياء البحرية في فلوريدا، التي أعلمت ستيسي بأنها سترسل مختصا للإمساك بالحيوان، إلا أن التمساح فر من البركة من تلقاء نفسه.

 

 

 

سكاي نيوز

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