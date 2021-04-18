مفرزة من سفن أسطول بحر قزوين تمر تحت جسر القرم

الوكيل الاخباري - مرت مفرزة من سفن أسطول بحر قزوين تحت جسر القرم على طول مضيق كيرتش ودخلت البحر الأسود.

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تقوم 15 سفينة من أسطول قزوين، بما في ذلك ثلاث سفن مدفعية وثمانية زوارق إنزال، بالإضافة إلى سفن الدعم، بالانتقال بين الأساطيل من بحر قزوين إلى البحر الأسود في إطار الاختبار للفترة التدريبية الشتوية.







بعد مغادرة مضيق كيرتش، توجهت سفن المفرزة إلى المنطقة المحددة وفقًا لخطة الاختبار لفترة التدريب الشتوي.



"وعبرت السفينة "فولغوغراد" و"كالاتش نا دونو" و"فولغودونسك و"سيميكاراكورسك".

وبحسب خطة الاختبار، ستشارك أطقم زوارق أسطول بحر قزوين، بالتعاون مع قوات أسطول البحر الأسود، في اختبار المناورات البحرية.

ونشرت قناة "فيستي سيفاستوبول" الروسية فيديو التدريبات.

المصدر : سبوتنك



