مقطع فيديو يثير ضجة في الهند .. رجل يتجرد من الانسانية بتعذيب فهد

الوكيل الإخباري-شارك ضابط في هيئة حماية الغابات الهندية، مقطع فيديو يظهر فيه رجل يسحب فهدا من ذيله، وبدا الحيوان ضعيفا يكافح للهروب، ما أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.



ويظهر المقطع، الرجل وهو يسحب الفهد من ذيله ورجله، بينما شوهد آخرون يلتقطون الصور ويبتسمون لكاميراتهم أثناء التصوير، دون الاكتراث بمعاناة الحيوان.



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وكُتب في النص المرافق للفيديو: "أي نوع من الإنسانية هذه، مات الحيوان البريء".





وأثار المقطع غضب مستخدمي الإنترنت الذين حثوا على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرجل.



