مقطع مرعب.. شاهد سوداني يتلاعب بـ ثعبان ضخم

الوكيل الإخباري - في مقطع فيديو أثار رعباً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أطلّ أحد منتسبي القوات المسلحة السودانية وهو يخرج “ثعبان أصلة” من حقيبة دراجته النارية.
وفي المشهد الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، ظهر الرجل وهو يخرج الثعبان من جيب دراجته ويحمله بكل ثقة.
كما تمايل المنتسب مع الثعبان الضخم وسط المارة ما أثار هلعاً كبيراً.
متداول | أحد منتسبي القوات المسلحة السودانية يخرج "ثعبان أصلة" من حقيبة دراجته النارية ويثير دهشة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي#واكب_مجتمع pic.twitter.com/DfsdEjDwzs— واكب | Wakeep (@WakeepAr) February 3, 2023
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