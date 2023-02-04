السبت 04-02-2023
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السبت، 04-02-2023 02:17 م

مقطع مرعب.. شاهد سوداني يتلاعب بـ ثعبان ضخم

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الوكيل الإخباري - في مقطع فيديو أثار رعباً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أطلّ أحد منتسبي القوات المسلحة السودانية وهو يخرج “ثعبان أصلة” من حقيبة دراجته النارية.

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وفي المشهد الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، ظهر الرجل وهو يخرج الثعبان من جيب دراجته ويحمله بكل ثقة.

كما تمايل المنتسب مع الثعبان الضخم وسط المارة ما أثار هلعاً كبيراً.


 

صدى البلد

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