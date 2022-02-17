الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 12:18 م

مقطورة تصطدم بمبنى وتخترقه في البرازيل



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام مقطورة منطلقة دون شاحنة بمبنى، ما أسفر تحطيمه واختراقه.

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وقال ناشرو الفيديو إن الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة، حدثت على أحد طرق البرازيل، حيث ظهرت مقطورة منطلقة بسرعة كبيرة تجاه مبنى لمصنع أثاث، ويبدو أنها انفلتت من شاحنة كانت تسحبها.


تظهر المقطورة وهي تقترب من المصنع بسرعة كبيرة، ثم تنحرف قليلا حتى تخرج من الطريق وتصطدم بقوة بالمصنع لتحطم جدرانه وتنفذ إلى الجانب الآخر منه.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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