السبت 31-07-2021
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السبت، 31-07-2021 03:04 م

مقلب كوروني ينقلب على صاحبه في مترو موسكو



الوكيل الاخباري - طالب الادعاء العام في موسكو بسجن شاب مخادع قام بتمثيل دور مصاب بكورونا في مترو أنفاق المدينة في فبراير الماضي، مثيرا بذلك حالة من الهلع بين ركاب القطار.

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وطالب المدعي بسجن المتهم الأول 4 سنوات، وشخصين آخرين شاركاه في تمثيل الخدعة 3 سنوات.


وزعم مدون من طاجيكستان يدعى كاروماتولو دزابوروف تعرضه لنوبة وسقوطه وسط الركاب في عربة أحد قطارات مترو موسكو، ليقول زميله أنها "نوبة كورونا".

 

وأصيب الركاب في حالة من الذعر وأخذوا يقفزون مبتعدين عن الشخص الواقع على الأرض، وتدافعوا خارجين من العربة لدى توقفها في المحطة التالية.


ووجهت الاتهامات لدزابوروف ورفاقه بـ"ارتكاب أعمال شغب"، ومن المتوقع النطق بالحكم ضدهم في الثاني من أغسطس المقبل، لما كان لهذا المقلب أن يسببه من تدافع قد يودي إلى وقوع ضحايا وإصابات في ساعات الذروة واكتظاظ قطارات المترو وأنفاقه بالركاب.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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