مُنع من زيارة زوجته المصابة بكورونا.. فعزف لها من الشارع

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ مسن يدعى ستيفنو بوزيني بالعزف على آلة "الأكورديون" في الشارع أمام المستشفى الذي ترقد فيه زوجته ، وذلك بعد دخولها المستشفى اثر إصابتها بفيروس كورونا.

اضافة اعلان



وحسبما تبين في الفيديو جلس بوزيني أمام مستشفى ببلدة كاستل سان جيوفاني بشمال إيطاليا، وهو يحمل آلته، بعد أن منع من الدخول لزيارة كارلا المصابة بفيروس كورونا، وعزف لها ألحانها المفضلة

المصدر : الفن

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





