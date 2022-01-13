الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

مصفاة البترول: إجراءات دقيقة لتفقد اسطوانات الغاز قبل التوزيع

في 2022.. ما هو ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب؟

شكوى من انقطاع المياه عن منطقة في الزرقاء

عامٌ على انطلاق برنامج التطعيم في الأردن.. "الوكيل" ينشر أبرز المحطات

تصويب أوضاع نحو 3 آلاف طالب في اليرموك بشأن جرعتي اللقاح

البستنجي: حملة ضد المركبات المباعة في المنطقة الحرة

الكشف عن حقيقة تدهور صحة سوزان مبارك

خلال ساعات.. طقس بارد جدًا ومنخفض جوي يؤثر على المملكة

وزارة السياحة تعمل على رفع أعداد السياح إلى الأردن

جونسون يلغي زيارته إلى مقاطعة لانكشاير بسبب كورونا

الخميس، 13-01-2022 01:43 م

تميل سنويا بأكثر من 7 سم..

ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو تثير القلق



الوكيل الاخباري - أشارت تقارير إعلامية إلى أن ما يعرف بـ"برج الألفية" وهي ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو الأمريكية تواصل غرقها.

اضافة اعلان


وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن الناطحة تميل على أحد جانبيها بمعدل 3 بوصات أي ما يعادل 7,5 سنتيمتر سنويا.


هذا وكان الكثير من مشاهير الرياضة وموظفي شركة جوجل والمشاهير قد تسابقوا على صرف الملايين في هذه الناطحة للحصول على شقق فيها، قبل أن يدركوا أن الناطحة تغرق.

 



هذا وتم افتتاح الناطحة في عام 2009، وتم بيع أكثر من 400 شقة بسرعة قياسية وبإجمالي وصل لـ750 مليون دولار كثمن لهذه الشقق.

وبحلول عام 2016، غاص المبنى بمقدار 40 سم في التربة الطرية ومكب النفايات الموجود في المنطقة المالية لسان فرانسيسكو.

هذا وقام ملاك الشقق برفع دعاوى قضائية حيث جادل بعض السكان بأن الوحدات السكنية التي كانت من قبل تقدر بأكثر من 5 مليون دولار، صارت لا تساوي شيئاً الآن.

 

وفي عام 2020، تضمنت تسوية سرية خطة لإصلاح المبنى، وأخرى لتعويض أصحاب الشقق المتضررين عن خسائرهم المالية، إلا أن غرق البناية وميلها استمر خلال عملية الإصلاح.

يشار إلى أن أعمال تدعيم قواعد المبنى قد توقفت في الصيف الماضي، بعد أن اكتشف المهندسون أن المبنى غرق بوصة أخرى في الشهور التالية لبدء محاولة إصلاح المبنى.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
original

لحظة انهيار جسر في البرازيل جراء ارتفاع منسوب مياه الفيضانات

120221215315596333576

عاصفة ثلجية تضرب أقصى الشرق الروسي

istockphoto-496793764-612x612

فقمة نائمة بعمق على ظهرها في قاع البحر

LP1-Camel-closeup

فيديو لمجموعة من الإبل تنزف بعدما علقت بسياج حديدي في السعودية

107817987-1024x618

أسماك حية تظهر في مياه أمطار السعودية

d72bd17e-5445-4bef-a9a1-dae3c10f7554_16x9_1200x676

هذا ما فعله أطفال سعوديون لمتسابق برالي