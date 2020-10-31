السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

تسجيل 57 وفاة و 3301 اصابة كورونا بالاردن اليوم

رفع العزل عن بلدة النعيمة

مدير مستشفى الجامعة الأردنية : يجب ان لا ننتظر اكثر حتى لا نندم حين لا ينفع الندم

اغلاق دائرة الأحوال المدنية في طبربور بسبب اصابات كورونا

بيان صادر عن دائرة الافتاء العام

مطالبة بتوظيف جميع الموارد الصحية بالاردن لمواجهة الوباء

الكويت: 6 وفيات و589 إصابة جديدة بكورونا

لجنة الأوبئة للوكيل : أيام وتحدد مصير الأردنيين وبشرى سارة

وفاة عامل وافد سقط بكسارة حجارة

بريطانيا: إغلاقات جديدة الأسبوع المقبل لوقف الانتشار السريع لكورونا




السبت، 31-10-2020 03:29 م

نجاة رجل روسي من الموت مرتين خلال ثوان .. شاهد



الوكيل الإخباري _ رصدت كاميرات المراقبة في احدى الشوارع الروسية  لحظة نجاة رجل من الموت مرتين اثر تصادم بين سيارتين .

اضافة اعلان

وحسبما تبين في الفيديو  اصطدام سيارتين ببعضهما قبل ثانية من عبور الرجل الشارع ، وثاني مرة عندما كاد أن يقع عمود الكهرباء عليه بعد أن كسرته إحدى السيارتين.


 

المصدر : سبوتنيك 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

إوزة تحاول طرد كلب من نوع بيتبول اراد اللعب في بحيرتها

KnapperAlpakkaCorazonFull

لقطات طريفة لحيوان ألبكة وهو يعانق أمه على طريقة البشر

1-1329445

ردة فعل غير متوقعة لكلب بعد مشاهدته فيديو له وهو يلاعب طفلا

3_0_6

مجموعة من طيور الببغاء يشعلون مواقع التواصل بلعبة الكرة الطائرة

1200px-European_shorthair_procumbent_Quincy

لقطات طريفة لـ قط يحاول القفز داخل شاشة التلفاز لالتقاط العصافير

1046999981_0_782_1236_1451_1000x541_80_0_0_a2947da9fb0b58173b62f4b993c21a52

فيل ينقذ صغيره من الغرق بخرطومه