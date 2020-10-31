نجاة رجل روسي من الموت مرتين خلال ثوان .. شاهد

الوكيل الإخباري _ رصدت كاميرات المراقبة في احدى الشوارع الروسية لحظة نجاة رجل من الموت مرتين اثر تصادم بين سيارتين .

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وحسبما تبين في الفيديو اصطدام سيارتين ببعضهما قبل ثانية من عبور الرجل الشارع ، وثاني مرة عندما كاد أن يقع عمود الكهرباء عليه بعد أن كسرته إحدى السيارتين.





المصدر : سبوتنيك

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