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السبت، 29-01-2022 09:36 ص

نساء روسيات يسحبن سيارة سقطت في بحيرة متجمدة



الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مجموعة من نساء جمهورية داغستان الروسية يسحبن سيارة سقطت في بحيرة متجمدة.

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وأكدت الخدمة الصحفية لإدارة منطقة تسونتينسكي صحة مقطع الفيديو، وقال مصدر "حدث ذلك قبل أيام قليلة ولا نعرف المزيد من التفاصيل".

 


وتتعرض العديد من مدن روسيا لأجواء ثلجية معتادة خلال هذه الفترة من العام، وعادة ما تتسبب العواصف الثلجية القوية في إحداث أزمات مرورية ناتجة عن تغطية الثلوج للطرق الرئيسية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

 

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