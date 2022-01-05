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الأربعاء، 05-01-2022 09:58 ص

نقل حيوان 'اللايغر' إلى محميته الخاصة في روسيا



الوكيل الاخباري - نجد على رأس قائمة الحيوانات الهجينه حيوان (اللايغر) أو (liger) والذى نتج عن تزاوج ذكر الأسد مع أنثى النمر ولقد تم تسميته بهذا الاسم نسبه للفصائل التى نتج عنها: Lion + Tiger = Liger.

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نقلت إدارة حديقة الحيوان في مدينة فلاديفوستوك الروسية حيوان (اللايغر) من قفص صغير إلى محميته الخاصة، وزاد الاهتمام بهذا الحيوان لكونه نادر.


في العادة يتناول حيوان اللايغر حوالي 9 كغ من اللحم يوميا، وهو قادر على تناول 45 كغ في المرة الواحدة .

 

 

يعاني ذلك الحيوان الهجين من العديد من العيوب الخلقية، وهو أكثر عرضه للإصابة بالأمراض والموت في سن صغير.

يصل وزن هذا الحيوان إلى 440 كيلوغراما مما يعني أنه يفوق حجم كل من الأسد والنمر الهندي.

 

أي أن هذا التهجين أظهر سمة جديدة جعلته يتفوق على الفصائل المشتركه في تكوينه.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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