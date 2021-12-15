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الأربعاء، 15-12-2021 04:03 م

نهر لوس أنجلوس يتعرض لفيضانات كبيرة



الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سريان المياه بسرعة كبيرة في نهر مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأمطار.

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ونشرت صاحبة إحدى الحسابات الموثقة على "تويتر" مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من جريان المياه بسرعة كبيرة في نهر لوس أنجلوس .

 



وكتب في تدوينة أخرى: "لم يمر وقت طويل على سقوط الأمطار حتى حدث ذلك"، مضيفة: "مستوى النهر زاد بسرعة كبيرة".

وذكر موقع "كيه تي لوس أنجلوس 5" إن رجال البحث والإنقاذ يحاولون الوصول إلى 3 أشخاص فقدوا بسبب ارتفاع مستويات المياه، التي ابتلعت أحد السائقين صباح الثلاثاء.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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