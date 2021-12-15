نهر لوس أنجلوس يتعرض لفيضانات كبيرة

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سريان المياه بسرعة كبيرة في نهر مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأمطار.
ونشرت صاحبة إحدى الحسابات الموثقة على "تويتر" مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من جريان المياه بسرعة كبيرة في نهر لوس أنجلوس .
The LA River is raging #LARiver #AtwaterVillage pic.twitter.com/EZANVwlNPb— Cindy Chang 張心澤 (@cindychangLA) December 14, 2021
المصدر : سبوتنك
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