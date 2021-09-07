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الثلاثاء، 07-09-2021 01:03 م

نوع غريب من البط تعلم النطق كالبشر



الوكيل الاخباري - كشفت دراسة جديدة عن قدرة فريدة يتمتع بها أحد أصناف البط، حيث يستطيع إصدار أصوات غريبة تشبه إلى حد كبير أصوات نطق البشر.

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خلصت دراسة إلى أن بعض أنواع البط الأسترالي يبدو أنه قادر على تقليد كلام الإنسان، والنطق بأصوات تشبه أصوات الكمات وأصوات الأشياء الأخرى، مثل أصوات الأبواب.



أجرى الدراسة عالما الأحياء كاريل تين كيت، من جامعة لايدن الهولندية، وبيتر فولاجار، من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية الأسترالية.

وقام الباحثان بإجراء الدراسة بعد رصد مجموعة حوادث لصنف من البط الأسترالي، وهو المعروف ببط المسك، يقلد أصواتا تشبه أصوات البشر بشكل غريب.

 


وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، استطاع بط المسك (Biziura lobata) في محمية "Tidbinbilla" تقليد بعض الأصوات الطبيعية بشكل غريب من بينها أصوات الإنسان، حيث سجل تكرار عبارة "أيها الأحمق".


ويعتقد باحثون من جامعة ليدن وأستراليا أن هذه الطيور المائية كانت تحاكي عبارة سمعتها أحد القائمين على رعايتها في وقت ما.

وكتب الباحثان في رقتهما العلمية المنشورة في مجلة "Philosophical Transactions of the Royal Society"، إن "عدد محدود من الحيوانات تعرف بقدرتها على اكتساب النطق من خلال التعلم من أفراد آخرين"، لكن بالنسبة لطيور البط فهي حالة جديدة.

وتطور الطيور التي تنتمي لمجموعة الطيور المغردة (Oscines) وتضم 500 نوع تقريبا، حناجر (syrinx) تشبه حناجر البشر، تكسبها قدرة النطق من خلال التقليد، مثل الببغاوات وهي أكثر الأنواع.

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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