نيزك كبير يسقط في جنوب فرنسا

الوكيل الاخباري - أفاد الإعلام الفرنسي مساء السبت، عن سقوط نيزك كبير جنوب البلاد في منطقة الريفييرا الفرنسية، بالقرب من نيس.
وتداول النشطاء صورا ومقاطع فيديو لحادثة سقوط النيزك، ووفقا لإحدى كاميرات المراقبة سقط النيزك في الساعة 22:26 بالتوقيت المحلي ويبدو أنه احترق في الغلاف الجوي دون أن يصل إلى الأرض.
La #météorite française observée par des milliers de témoins dans le triangle Narbonne-Lyon-Italie a été capturée par la webcam du Quai Laubeuf de Cannes !— Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) April 24, 2021
En vidéo 👇👇@astropierre pic.twitter.com/wmYBx9pNDe
وتسمى هذه النيازك اللامعة التي لم تصل إلى سطح الأرض بالكرات النارية.
وقال أحد المستخدمين، هذه تحية خاصة لنا من الفضاء بعد وصول رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت إلى المحطة الدولية.
🔴 Images inédites de la #météorite filmées par une caméra de vidéosurveillance près de #SaintTropez dans le #Var. 📹 Jacques Reysset pour @MteoGardHerault pic.twitter.com/utHyMuIxQw— Météo Gard - Hérault (@MteoGardHerault) April 24, 2021
وحسب ما نقله شهود عيان غيرت الكرة النارية لونها من الأحمر إلى الأخضر واتجهت من الشمال نحو الجنوب.
ووفقًا للعديد من الأشخاص، انقسم الجسم إلى قسمين، تاركًا وراءه أثرا كبيرا قبل أن يختفي.
🔴 Magnifique bolide observé dans le sud de la France enregistré par 10 caméras du réseau #fripon @VigieCiel, les données sont accessibles dans la BDD https://t.co/N9oLTovYCE , si vous l’avez observé, témoignez sur https://t.co/TP8JFhPqeE pic.twitter.com/oaouMY692V— Vigie-Ciel (@VigieCiel) April 24, 2021
المصدر : سبوتنك