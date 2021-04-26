نيزك كبير يسقط في جنوب فرنسا

الوكيل الاخباري - أفاد الإعلام الفرنسي مساء السبت، عن سقوط نيزك كبير جنوب البلاد في منطقة الريفييرا الفرنسية، بالقرب من نيس.

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وتداول النشطاء صورا ومقاطع فيديو لحادثة سقوط النيزك، ووفقا لإحدى كاميرات المراقبة سقط النيزك في الساعة 22:26 بالتوقيت المحلي ويبدو أنه احترق في الغلاف الجوي دون أن يصل إلى الأرض.







En vidéo 👇👇pic.twitter.com/wmYBx9pNDe La #météorite française observée par des milliers de témoins dans le triangle Narbonne-Lyon-Italie a été capturée par la webcam du Quai Laubeuf de Cannes !En vidéo 👇👇 @astropierre April 24, 2021



وتسمى هذه النيازك اللامعة التي لم تصل إلى سطح الأرض بالكرات النارية.

وقال أحد المستخدمين، هذه تحية خاصة لنا من الفضاء بعد وصول رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت إلى المحطة الدولية.



وحسب ما نقله شهود عيان غيرت الكرة النارية لونها من الأحمر إلى الأخضر واتجهت من الشمال نحو الجنوب.

ووفقًا للعديد من الأشخاص، انقسم الجسم إلى قسمين، تاركًا وراءه أثرا كبيرا قبل أن يختفي.

المصدر : سبوتنك