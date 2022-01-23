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الأحد، 23-01-2022 01:39 م

ولادة عجل ذو وجهين في الهند



الوكيل الاخباري - أنجبت بقرة في ولاية تريبورا الهندية، عجلًا ذو وجهين. له أربع عيون وأذنان وفمان.

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يصطف السكان المحليون لإلقاء نظرة على الحيوان المذهل، بحسب ما ذكر موقع "The Assam Tribune".

 


المولود في الحظيرة بجانب أمه، العجل يعاني من مرض نادر وهو تعدد الرؤوس، ويحدث هذا المرض نتيجة الشذوذ الوراثي أو تلف الجهاز العصبي أثناء نمو وتقسيم الأجنة.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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