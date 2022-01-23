ولادة عجل ذو وجهين في الهند

الوكيل الاخباري - أنجبت بقرة في ولاية تريبورا الهندية، عجلًا ذو وجهين. له أربع عيون وأذنان وفمان.

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يصطف السكان المحليون لإلقاء نظرة على الحيوان المذهل، بحسب ما ذكر موقع "The Assam Tribune".



A two-headed calf was born over the weekend in northeastern India. The calf has a rare condition known as polycephaly, resulting in fused skulls, two pairs of eyes, two mouths and two ears. pic.twitter.com/9YLZSmCkaB January 20, 2022

المولود في الحظيرة بجانب أمه، العجل يعاني من مرض نادر وهو تعدد الرؤوس، ويحدث هذا المرض نتيجة الشذوذ الوراثي أو تلف الجهاز العصبي أثناء نمو وتقسيم الأجنة.

المصدر : سبوتنك