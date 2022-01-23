ولادة عجل ذو وجهين في الهند

الوكيل الاخباري - أنجبت بقرة في ولاية تريبورا الهندية، عجلًا ذو وجهين. له أربع عيون وأذنان وفمان.
يصطف السكان المحليون لإلقاء نظرة على الحيوان المذهل، بحسب ما ذكر موقع "The Assam Tribune".
A two-headed calf was born over the weekend in northeastern India. The calf has a rare condition known as polycephaly, resulting in fused skulls, two pairs of eyes, two mouths and two ears. pic.twitter.com/9YLZSmCkaB— CBS News (@CBSNews) January 20, 2022
المصدر : سبوتنك
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