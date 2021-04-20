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الثلاثاء، 20-04-2021 01:05 م

1500 طائرة درون وQR كود في السماء.. ماذا يحدث في الصين؟



الوكيل الاخباري - الصين واحدة من أفضل الدول التي تستخدم طائرات بدون طيار "درون" والتي تتنافس للدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ففي محاولة دعائية هي الأولى من نوعها قامت إحدى الشركات باستخدام رموز QR لتنزيل واحدة من الألعاب على الهواتف المحمولة.

قام مطورو ألعاب الفيديو Princess Connect Re: diving  بالاحتفال بالذكرى السنوية للعبة وأطلقوا 1500 طائرة بدون طيار في السماء لتشكل QR code حتى يتمكن مشاهدوه من تنزيل اللعبة.

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واندهش المتفرجون في شنجهاي من ذلك العرض الترويجي المختلف،  حيث لفت انتباههم رمز الاستجابة السريع الذي ملأ السماء،  وقاموا بمسحها بهواتفهم الذكية، وتمكنوا من الوصول إلى موقع لعبة الفيديو على الويب وتنزيلها مباشرة.

ووفقًا للصحف الصينية المحلية، فاستخدام رموز QR كان يتزايد بين المستخدمين في الصين،  وأصبح من الشائع رؤيتها بالشوارع في الإعلانات والدعاية.

وكانت نفس شركة ألعاب الفيديو قد سبق لها أن أطلقت في عام 2020 رموز QR المرسومة على المباني ، لتصبح نقطة جذب كبيرة للاهتمام.

والآن يتم دمج تلك الأكواد مع أجهزة الطائرات بدون طيار، والتي أصبحت هي أيضًا مفضلة لدى العلامات التجارية التقنية للإعلان في السماء.

 

 

 

 المصدر : صدى البلد

 




 

 


 

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