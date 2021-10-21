الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

إنذار 19 عيادة لمخالفتها شروط فرز النفايات الطبية

وزير الاوقاف : الديوان الملكي يوزع دعما نقدياً لبناء وحدات سكنية

وزير الأوقاف يرعى الملتقى الخيري في الأغوار الجنوبية

زيادة مقاعد المعيدين في الطب وطب الأسنان

حادث سير مروع في إربد

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

بلعاوي لـ الوكيل المتحور الجديد من كورونا ليس خطرا

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: مطاعيم كورونا ستبقى مجانية

1.6 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 8 أشهر

وزير الداخلية: نسعى كأجهزة ‏حكومية أن يمتاز تعاملنا مع فصل الشتاء بجاهزية عالية

الخميس، 21-10-2021 11:47 ص

24 'سفينة مهجورة' تظهر في المحيط الهادئ



الوكيل الاخباري - ظهرت على الشاطئ في جزيرة إيو جيما اليابانية، أكثر من 20 سفينة قديمة مدمرة من أيام الحرب العالمية الثانية.

اضافة اعلان


وبحسب ما أورد موقع "تي في زفيزدا"، فإنه وبسبب النشاط الزلزالي للبراكين بالقرب من جزيرة إيو جيما اليابانية، ظهرت "سفن الأشباح" التي كانت مختفية من أيام الحرب العالمية الثانية.

 


حيث كان قد تم الاستيلاء على السفن من قبل القوات الأمريكية خلال معركة الجزيرة وظلت تحت الماء لعقود.


بسبب الزلزال القوي الأخير، ارتفع قاع البحر، وفي الجزء الغربي من الجزيرة، كانت هناك 24 سفينة نقل، ملقاة على الرماد البركاني، على السطح، وفقًا لما نقله الموقع عن صحيفة غربية.

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
hudx5pkEDIGO_hudx5pkEDIGO_eEWdZAgzNiOZ_original_1440x960

لحظة انهيار مدرجات في استاد هولندي

r0_0_800_600_w1200_h678_fmax

لحظة انفجار أحد أكبر البراكين في العالم

gapd

على طريقة افلام هوليوود سيارة .. جامحة ترهق الشرطة الأمريكية

616e96414c59b7054d107bc6

مصر.. سرقة هاتف مراسل صحفي خلال بث مباشر عن الزلزال

1280px-burmese_python_2125910875_

ظهور ثعبان أناكوندا عملاق في الهند

5fee0cb0a18a450018cb670c

تمساح برأس متجمد وجسم حي 'خياران أقساهما مر'