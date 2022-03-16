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الأربعاء، 16-03-2022 03:28 م

الإعدام لثلاثة أشقاء قتلوا والدهم طمعاً بالميراث في العراق

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الوكيل الإخباري - أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الثلاثاء، إصدار حكم بالإعدام بحق ثلاثة مدانين أشقاء في بغداد.

وذكر بيان للمجلس نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "محكمة الجنايات المركزية في الكرخ أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ثلاثة أشقاء قاموا بقتل والدهم عمدا.. طمعا بالميراث".

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وأكد البيان أن "الحكم صدر بعد إكمال التحقيق معهم في مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الغزالية وجمع الأدلة الكافية لإدانتهم واعترافهم صراحة بارتكاب الجريمة".


وأضاف أنه "تمت إحالة المتهمين الثلاثة مع أوراقهم التحقيقية أصوليا إلى محكمة الجنايات المركزية"، لافتا إلى أن "الحكم بحقهم جاء وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

 

البيان 

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