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الأربعاء، 04-05-2022 12:06 م

الدوريات الخارجية: ضبط مركبة شحن على متنها 19 راكبا حمولة زائدة

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الوكيل الاخباري - ضبطت كوادر الدوريات الخارجية مركبة شحن صغيرة "ديانا" على متنها 19 راكبا حمولة زيادة، إضافة الى 3 اشخاص هم الحمولة القانونية للمركبة، علما ان المركبة غير مخصصة لنقل الركاب ما يشكل خطرا على حياتهم.

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وقال مندوب الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام اليوم الأربعاء، إن الرقابة المرورية على الطرق أدت لضبط سائق "ديانا" قام بتحميل 19 راكبا بالصندوق الخلفي معرضا سلامتهم لخطر محقق، حيث تم ضبط المركبة وتسليم السائق الى الجهة الامنية المختصة، وتم إحضار باص نقل لتأمين الركاب وايصالهم الى وجهتهم .


وأفاد التقرير المروري اليومي، أن 357 حادثا مروريا وقع في ثاني أيام العيد دون تسجيل وفيات في كافة مناطق المملكة.

والى ذلك، جددت الدرويات الخارجية دعوتها للسائقين للإلتزام بقواعد السير والابتعاد عن المخالفات التي تعرض حياتهم والاخرين من مستخدمي الطريق للخطر.


 




 

 


 

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