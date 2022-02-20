العراق ..ذبح وحرق عراقية وترك جثتها في الشارع والسبب صادم

الوكيل الإخباري - أقدم شاب عراقي على قتل سيدة وحرق جثتها وسط الشارع في بغداد، لسرقة 300 ألف دينار عراقي.



وكشف جهاز الأمن الوطني، في العراق، عن القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة، مؤكداً أن قوة من جهاز الأمن الوطني ألقت، القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد في منطقة الشعلة ببغداد، وذلك بعد ساعات من حدوث الجريمة.

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وأشارت مصادر: "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات بالتنسيق مع الوكالات الأمنية ضمن القاطع تبين أن الجثة تعود لامرأة تدعى أم علي مولودة في عام 1958 تعمل موظفة في دائرة التقاعد"، مبينة أن من قام بحرقها السائق الشخصي للمجني عليها.





وأوضح أحد أقارب الضحية، أن سائق "توك توك" يقوم بتوصيل أم علي يوميا لدوامها ذبحها ثم أحرقها في شارع عمومي بالتعاون مع اثنين آخرين، مشيرا إلى أن منفذي الجريمة 3 شبان سرقوا منها 300 ألف دينار عراقي، وفقا لـ "العربية نت".



وكانت وسائل إعلام عراقية أعلنت أن قوة أمنية عثرت، على جثة سيدة محترقة متروكة في إحدى الساحات الترابية ضمن منطقة رحمانية الشعلة، في بغداد.



البيان