السبت 23-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

يوم تثقيفي لمرضى السرطان في إربد

ولي العهد عن خروج منتخب السلة : الخير بالجايات

ديوان الخدمة يكشف عن وظائف في القطاع الحكومي

حادث سير داخل نفق دوار الداخلية يتسبب بأزمة مرورية

السبت، 23-07-2022 10:34 ص

اندونيسيا .. طيار ينقذ حياة 100 راكب ثم يتوفى

elbashayer-2022-05-31_967820


الوكيل الإخباري-أنقذ طيار إندونيسي، المئات من الركاب، وتجنب كارثة جوية بالرغم من معاناته صحيا في الجو ، ولكن توفي لاحقاً.

ووفقا لموقع "أيه بي سي"، تعرض طيار لحالة صحية طارئة، بعد 15 دقيقة من إقلاعه بطائرة ركاب، الخميس، قبل أن يقاوم الأزمة ويعود للمطار بسلام.

اضافة اعلان


وبعد هبوطه بالطائرة بسلام، تم نقل الطيار فورا للمستشفى حيث توفي لاحقا متأثرا بالأزمة الصحية التي لم يكشف عنها حتى الآن.


وكان الطيار الإندونيسي يحلق بطائرة شركة "سيتي لينك إندونيسيا" من نوع أير باص أيه 320، التي كانت تحمل 100 راكب، والتي انطلقت من مطار سورابايا الدولي في مقاطعة إيست جافا، متجهة إلى مدينة أوجونغ باندانغ.


ولعب الطيار دورا "بطوليا" حقيقيا، حيث تخطى الأزمة الطارئة ، التي قد تكون جلطة دماغية أو سكتة قلبية، وعاد ليهبط بسلام، وينقذ أرواح 100 شخص، مجنبا بلاده كارثة حقيقية.


ويعتبر سجل الطيران في إندونيسيا هو أحد الأسوأ في آسيا، حيث سجلت إندونيسيا حوادث ركاب في الطائرات المدنية منذ عام 1945 أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، وفقا لسكاي نيوز.


تُعزى الحوادث السابقة إلى ضعف تدريب الطيارين، والأعطال الميكانيكية، وقضايا مراقبة الحركة الجوية، وسوء صيانة الطائرات.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

حادث سير داخل نفق دوار الداخلية يتسبب بأزمة مرورية

يييييييي

تدهور مركبة على طريق اربد - عمان واصابة السائق

231366_mvztOYHY6BIyJiTdGSJW21923e4b_vWHwPih2j9t3o8

تفاصيل جريمة بشعة في لندن .. رجل يقتل فتاة ويلقيها بالقمامة -صورة

6202225161331299566223

صعقة كهربائية تنهي حياة خمسيني

قر

شاهد.. قرد يهاجم طفلة ويلحق بها إصابات خطيرة في روسيا

لبنان ٤

جريمة بشعة .. قتل شاب ضربا حتى الموت في لبنان