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السبت، 11-02-2023 03:02 م

بمروحة السقف .. أب ينهي حياة أربعة من أفراد أسرته وينتحر في السودان

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الوكيل الإخباري- كشفت الشرطة السودانية، اليوم السبت، ملابسات حادثة وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة، في ظروف غامضة، بولاية كسلا، شرق البلاد.

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وأكدت الشرطة في بيان، أن فريق الأدلة الجنائية، توصل إلى أن "الأب" قام بقتل أفراد عائلته الـ 4 خنقًا، قبل أن ينتحر شنقًا.

وقالت إنه "بتاريخ الجمعة الموافق 10/2/2023، أبلغ المدعو (و، ر، خ) قسم شرطة بانت بمحلية كسلا، بأن المدعو (ع،ع) وجد شقيقه معلقًا في المروحة وزوجته وأطفاله الثلاثة متوفين بالقرب منه".


وأكدت أنه "عقب وصول البلاغ توجهت قوات الشرطة لموقع الحادثة، وقامت باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة من رفع البصمات، وتحريز المعروضات، وإحالة الجثامين للمشرحة للحصول، على التقارير الطبية".


كما عثرت الشرطة، بحسب البيان، على مذكرة من الزوج تفيد بوجود خلافات أسرية، وإقراره بتفاصيل أخرى، جارٍ التحقق منها.


ولقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، مساء أمس الجمعة، في مدينة كسلا شرق السودان، في حادثة غامضة هزت مجتمع المدينة.


والضحايا هم "الأب والأم و 3 أطفال"، حيث جرى نقل جثامين الضحايا إلى ولاية مشرحة القضارف المجاورة لإجراء الفحوصات الطبية ومعرفة أسباب الوفاة.

 

المصدر : رام الله

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