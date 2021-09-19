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الأحد، 19-09-2021 09:56 ص

جريمة بشعة تهز اليمن.. قتلت اباها واصابت امها واخاها

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الوكيل الإخباري - جريمة بشعة هزت محافظة تعز اليمنية صباح أمس السبت، حيث أقدمت فتاة في السادسة عشرة من عمرها على قتل والدها وإصابة أمها وأخيها بالرصاص.

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في التفاصيل أطلقت بشرى النار من مسدس على والدها الضابط في وزارة الداخلية، بشير مهيوب التميمي، وأردته قتيلاً في الحال داخل المنزل في قرية حجر سنوان التابعة لمديرية المعافر بريف تعز الجنوبي.

 

إصابة والدتها وشقيقها
وعند سماعها إطلاق النار، هرعت والدة الفتاة إلى غرفة زوجها، وإذ بابنتها توجه لها طلقتين لتسقط الوالدة أرضاً

 

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه بينما كانت بشرى في طريقها للخروج من المنزل، حاول شقيقها بشار سلب المسدس منها، إلا أنها أطلقت عليه النار هو الآخر.

 

إلى ذلك تمكن الجيران من القبض على الفتاة، وأدخلوها إحدى غرف منزلها وسلبوها المسدس.

 

طالبة متفوقة
وأكدت مصادر محلية في اليمن أن بشرى تحظى بحب كبير من والدها، وهي طالبة متفوقة في الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية في مديرية المعافر تسلمت الفتاة، فيما التحقيق لا يزال جارياً لكشف ملابسات الجريمة.

 

يشار إلى أنه تم دفن جثمان الوالد ظهر اليوم، فيما تم إسعاف زوجته ونجله إلى إحدى مستشفيات مدينة تعز وحالتهما الصحية مستقرة.

 

المصدر - لبنان 24 

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