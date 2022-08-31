الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي يوضح حول قرار إيقاف القبول في 42 تخصص بالجامعات الرسمية

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

الجمارك تنظم دورة تدريبية متخصصة في أساسيات إدارة المخاطر

ورشة حول الأرشفة والتوثيق في الأردن وفلسطين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

الأربعاء، 31-08-2022 02:47 م

جريمة صادمة في مصر .. يقتل طفلاً بسبب قطعة حلوى

image (2)


الوكيل الإخباري-في جريمة صادمة، أقدم عامل بمحافظة الدقهلية في مصر على قتل ابن زوجته بعدما اعتدى عليه بالضرب بمساعدة شقيقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب تناوله قطعة حلوى خاصة بالجانيين.

وبدأت القصة، عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مستشفى شربين العام، بوصول الطفل ذو الـ6 أعوام، جثة هامدة ومصابا بكدمات متفرقة بالجسم إثر تعد من آخرين.

اضافة اعلان


وكشفت سلطات الأمن في مصر، أنه بالانتقال والفحص وسؤال والدته البالغة من العمر 42 عاما وهي ربة منزل، اتهمت كلا من "هاني.ش" 45 عاما عامل متزوجة منه وشقيقه ويدعى شريف ويبلغ 35 عاما بقتل نجلها، بحسب وسائل إعلام محلية في البلاد .


وقالت الأم في بلاغها، إن زوجها وشقيقه تعدَّيا بالضرب بالأيدي وخرطوم مياه بلاستيكي على نجلها صاحب الـ6 سنوات داخل مزرعة دواجن يعمل معهما بها، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته بعد فشل علاجه بالمستشفى.


وكشفت الأم في البلاغ أن سبب الاعتداء على نجلها، هو تناوله من علبة حلوى كانت تخص الجاني وشقيقه خلال انشغالهما بعملهما في المزرعة التي يعملان بها، وأن والد الطفل متوفى، وقد تزوجت من الجاني عرفيًا، وطلبت منه اصطحاب نجلها للعمل معه حتى يتعلم المجني عليه الاعتماد على نفسه.


ومن جانبها، تكثف المباحث الجنائية في محافظة الدقهلية المصرية من جهودها لسرعة ضبط وإحضار المتهمين، عقب صدور أمر رسمي من النيابة بسرعة القبض عليهما.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1111

وفاة مأساوية لمسنة باحدى دور العجزة في أمريكا

33

قصة صورة مؤلمة في مصر تثير الجدل عبر مواقع التواصل

image (2)

مصر .. شاب يقتل والده عن طريق الخطأ

image (1)

السويد .. ظبي ينطح حارسه في حديقة حيوان حتى الموت

image

الحقونا بنغرق.. آخر كلمات 15 مصرياً ماتوا غرقاً قرب ليبيا

مررر

تفاصيل مأساوية لشخص يقتل زوجته الحامل بالشهر التاسع في مصر

أخبار متعلقة
image

الحقونا بنغرق.. آخر كلمات 15 مصرياً ماتوا غرقاً قرب ليبيا

مررر

تفاصيل مأساوية لشخص يقتل زوجته الحامل بالشهر التاسع في مصر

44444444444444444

مصر توضح حقيقة فيديو لرجل يقتل زوجته ويتجول بها في الشارع .. شاهد

ود

تفاصيل حادث مأساوي بين 15 سيارة وقاطرة حديد في مصر

55555555555555

مصرع طفل غرقاً في مصر

مصر

حادث مروع يودي بحياة شخص وإصابة 29 في مصر