الثلاثاء 11-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

كتائب القسام : تم توجيه الضربة الصاروخية الاكبر والقادم أعظم

الغذاء والدواء: جولات تفتيشية خلال العيد

أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال رمضان

ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 26 شهيدا

لقاح 'سبوتنيك لايت' الروسي يحصل على علامات رقمية خاصة

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

الامانة: اغلاقات وانذارات لمنشآت خالفت أوامر الدفاع والشروط الصحية

وفاة ثلاثة أشخاص إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية بعمان

الفلسطينيون .. نضال وكرامة

وفيات الثلاثاء 11/5/2021

الثلاثاء، 11-05-2021 02:03 م

جريمة مروعة تهز ليبيا.. عذّب ابنته بالماء الساخن حتى الموت

fab812d8-362f-4a8f-98ae-3da962fb02d1_16x9_1200x676
الطفلة الضحية


الوكيل الاخباري - اهتز الرأي العام في ليبيا، الاثنين، على وقع جريمة صادمة ضحيتها فتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات، قتلت على يد والدها وزوجته في مدينة أجدابيا شرق البلاد، بعدما قاما بجلدها وتعذيبها بالماء الساخن حتى الموت.

اضافة اعلان

في التفاصيل التي كشفت عنها وحدة تحريات قسم البحث الجنائي في أجدابيا، الاثنين، كانت الطفلة "رابحة خالد عبد الحميد"، تعاني من مرض الإسهال، ما أزعج راحة الأب الذي قام بجلدها بواسطة حبل، ونقلها إلى دورة المياه ووضعها في حوض الاستحمام، ثم فتح المياه الساخنة عليها لمدة تصل إلى حوالي ساعة، وقد تسبب هذا الأمر بإصابات وحروق بليغة بكامل جسم الطفلة.

يتعاطى المخدرات


بعدها وضعها في غرفة مغلقة إلى حدود التاسعة ليلاً، واتفق مع زوجته على الاتصال بأحد أقاربها لنقلها إلى المستشفى بعد خروجه من المنزل، والادعاء بأن الحروق الموجودة على جسم ابنته ناتجة عن انسكاب مياه ساخنة عليها عند دخولها المطبخ.


كما أكد قسم البحث الجنائي في أجدابيا أنه "بالتحقيق مع والد الطفلة وزوجته ومحاصرتهما بالأدلة، اضطرا إلى الإقرار بارتكابهما الجريمة، فتم توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لينالا جزاءهما"، وقد ثبت تعاطي الأب للمخدرات.


مطالبات بإعدام الأب


يشار إلى أن هذه الجريمة فجرت غضب الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة إعدام قاتل ابنته وتسليط أقسى العقوبات على زوجته، داعين السلطات إلى ضرورة التدخل لمكافحة الجريمة وجذورها والحد من انتشارها داخل المجتمع، خاصة في شهر رمضان.


يذكر أن هذه الحادثة جاءت بعد أسبوع من جريمة مرعبة شهدتها منطقة كاباو بمدينة الجبل الغربي، راحت ضحيتها أسرة كاملة (أب وزوجته الحامل وابناهما)، قتلت رمياً بالرصاص على يد إخوة الأب بسبب خلاف حول الميراث.

 

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202027132232403271745

شاب يطلق النار على رأسه في الشارع العام بالعاصمة عمان

60991e424c59b70425040897

اغتيال من مسافة صفر .. لحظة إطلاق الرصاص على رأس صحفي عراقي - فيديو

520219162650121390898

وفاة ثلاثة أشخاص إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية بعمان

مصر

مصر.. اندلاع حريق ضخم على سطح فندق شهير في طنطا - فيديو

32021616134263527465

وفاة في مشاجرة بعمان

الامن

الامن العام : إطلاق نار على شخصين أحدهما رجل أمن

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_d8c9b1492963a1ec733a30145227c1f5

مأساة الفيوم .. كشف تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة التي هزت مصر

thumbs_b_c_213fc0781ae358e56a3f646fd0ab326b

'لانه رفض ان يُزوجه'.. القبض على شاب قتل والده بطريقة مروعة في مصر

طعن

مقتل طفل بريطاني بعد تعرضه للطعن أثناء ذهابه إلى المدرسة

630x355

كشف ملابسات جريمة قتل فتاة أمريكية بعد 4 أعوام - صور

1920_newborn

انتقاما من زوجها.. مصرية تعذب ثم تقتل طفلتها الرضيعة خنقا

0_Simone-Perry-Renzo-Lake (1)

في 5 دقائق فقط.. أم بريطانية تنهي حياة طفلتها الرضيعة في حوض الحمام