الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام أنّ السلطات المصرية تجري تحقيقات موسعة، حول قيام 3 فتيات ورجل بحرق شاب في منطقة التبين في العاصمة المصرية القاهرة.

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وكشفت شبكة "سكاي نيوز" عن مصدر أمني تفاصيل جديدة حول ما وصلت إليه التحريات التي أجرتها مباحث القاهرة، بشأن وفاة شاب حرقاً داخل إحدى الشقق بمنطقة التبين.

وقال المصدر إنّ خلافات حدثت بين الشاب الضحية وبين خطيبته، بسبب اكتشافها خيانته لها، بعد "كتب كتابهما" بشهرين، مشيراً أن زوج شقيقتها تدخل وطلب منه تطليقها، وحدد له مهلة أسبوعين لتنفيذ إجراءات الطلاق، وطالبه برد هاتف محمول اشترته خطيبته له.

وأوضح المصدر أنه قبل يوم من الموعد المتفق عليه، حدثت مشادة كلامية بين الضحية وزوج شقيقة خطيبته، فهدّده بالقدوم وإشعال النيران في متعلقاته من أثاث منزله الموجود داخل غرفة في العقار محل سكنهم، كان قد أعده لزواجه.



وتابع موضحا أنّه عقب ذلك، نفذ الشاب تهديده وأحضر زجاجة بنزين وقام بإشعال النيران في متعلقاته.

وأكد المصدر أنّه لم يتضح حتى الآن للأجهزة الأمنية، ما إذا كان المتهمون قاموا بإلقاء الضحية في النيران، أم أنه ألقى بنفسه فيها.



وكانت مباحث القاهرة قد تحفظت على كل من زوجة الضحية التي تدعى ندى، وشقيقتيها شيماء وإيمان، وزوج شقيقتها الأولى، ويتم التحقيق معهم بشأن الحادث.



جاء ذلك بعد ورود بلاغ مفاده وفاة شاب يدعى كمال، 22 سنة، في منزل خطيبته وبالانتقال والفحص عثرت المباحث على جثة الشاب محترقة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات بعد ظهور تقرير الطب الشرعي.



المصدر: سكاي نيوز