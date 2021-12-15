طعنت طفلتها حتى الموت.. العراق تشهد جريمة تقشعر لها الأبدان

الوكيل الإخباري - أقدمت أم على طعن طفلتها بالسكين حتى الموت، وذلك بحجة إزعاجها لجدتها ومنعها من النوم، في جريمة مروعة تعكس تصاعد العنف الأسري بحق الأطفال في العراق.



وقالت مديرية مكافحة الإجرام بالعاصمة العراقية بغداد، في بيان حول ملابسات الجريمة : "تم تشكيل فريق عمل بعد إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث قتل طفلة تحت ظروف غامضة، وتم الانتقال إلى محل الحادث الكائن في منطقة حي الكوفة شرق العاصمة، وإعادة الإجراءات التحقيقية والكشف عليه، حيث تم التوصل إلى معلومات تفيد بأن جدة المجني عليها وشقيق والدتها كانا متواجدين داخل الدار لحظة حصول الحادث".

اضافة اعلان

وأضاف البيان أن: "المجني عليها تعرضت للطعن بواسطة سكين حسب تقرير الطب العدلي، وأن سبب الوفاة هو تمزق القلب والرئة اليسرى أثر الطعن بالصدر".

ونوه البيان إلى أنه: "لدى عرض ما تم جمعه من أدلة تشير إلى تورط المتواجدين في الدار بقتل المجني عليها تم القبض عليهما، وبعد التعمق بالتحقيق اعترفت والدتها بقتل ابنتها بحضور أمها وشقيقها بواسطة سكين كونها كانت تلعب مع شقيقها ومنعت جدتها من النوم ليلا، مما أثار أعصابها وقامت بضربها وطعنها داخل الدار في العراق .

وتابع: "الفتاة سقطت بجرحها من سطح الدار وبعد فقدانها للوعي إثر النزيف قاما بالاستعانة بالجيران لنقلها للمستشفى وهناك فارقت الحياة".

المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة