عجوز أسترالي يخلص نفسه بـ أعجوبة من فكي تمساح

الوكيل الإخباري - أفلت أسترالي يبلغ 60 عاماً من فكّي تمساح بحري بطول يقرب من أربعة أمتار من خلال طعنه مراراً على الرأس بسكين جيب فيما كان يجرّه داخل مياه نهر .



وأوضح مات براين من وزارة البيئة في ولاية كوينزلاند «حصلت مواجهة وقد أفلت لحسن الحظ من فكي التمساح، مشيراً إلى أن «فرص القيام بذلك شبه معدومة».

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وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الرجل «قال إنه رأى التمساح قبل ثوانٍ من الهجوم، وقد أطاح به حين كان يهمّ برمي سنارته».



وقد تمسك الصياد بغصن شجرة في محاولة يائسة للبقاء خارج النهر فيما كان التمساح يطبق بفكيه على حذائه.



لكنّه خسر سريعاً المعركة وجرّه الحيوان إلى النهر.



ولفت الرجل إلى أنه نجح إثر دخوله المياه في سحب سكين كان يضعه على وسطه وسدّد طعنات عدة على رأس التمساح إلى أن أفلته.

المصدر - البيان