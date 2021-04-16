لحظة تصادم أكثر من 30 سيارة في الجزائر.. فيديو

الوكيل الاخباري - وقع حادث مروع في ولاية عين الدفلى الجزائرية، مساء أمس الخميس بين أكثر من 30 سيارة، مخلفا إصابة 8 أشخاص.

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وبحسب بيان للحماية المدنية الجزائرية، نشره موقع قناة "النهار"، فقد أكدت الحادث حوالي الساعة 17:45 بالطريق السيار بالمكان المسمى منحدر أولاد المهدي ببلدية الحسينية، وتمثل في اصطدام تسلسلي بين عدة سيارات مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل المصابين إلى المؤسسة الإستشفائية بـ "الخميس ويادة بومدفع"، لافتا إلى أن ''الحادث خلف خسائر مادية".



وعن أسباب الحادث أكد البيان أن السبب يعود إلى صعوبة الرؤية نظرا لكثافة الضباب.





سبوتنيك