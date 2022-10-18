الثلاثاء 18-10-2022
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الثلاثاء، 18-10-2022 08:02 ص

للمرة الثالثة في مصر .. تفاصيل جديدة حول جريمة مقتل فتاة رفضت شاب - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت وسائل إعلام مصرية أول صورة لقاتل الفتاة اليتيمة خلود، فيما كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة بورسعيد، أمس الاثنين، عن تفاصيل جديدة في واقعة اتهام شاب بقتل فتاة خنقا، بعدما رفضت الزواج منه.

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وأشار المصدر إلى أن المتهم الشاب يدعى "م.س" من المطرية محافظة الدقهلية، يعمل بأحد مصانع المنطقة الحرة للاستثمار، وأن الفتاة تغيبت عن المصنع اليوم خوفا من تهديد الشاب لها بقتلها إذا لم توافق على الزواج منه، وعندما ذهب المتهم إلى المصنع ولم يجدها، توجه مسرعا إلى منزلها الذي تسكن فيه بمفردها نطاق حي الشرق مع شقيقها الصغير بعد وفاة والديها وقتلها.


كان مستشفى النصر التخصصي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استقبل "خلود.ا.ف.د" 20 عامًا، جثة هامدة، بادعاء تعرضها للخنق من قبل أحد الأشخاص في ظروف غامضة، وحُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، والتصريح بالدفن.


ووجه اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وجرى ضبط المتهم بعد دقائق من ارتكابه الواقعة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

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