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السبت، 12-02-2022 03:14 م

مأساة طفل عراقي جرفته السيول

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الوكيل الإخباري - جرفت سيول طفلاً رضيعاً في منتصف ديسمبر الماضي في مدينة أربيل العراقية،وبعد قرابة شهرين من البحث الذي نفذته فرق الإنقاذ، أعلنت السلطات المحلية العثور على الطفل الذي جرفته السيول من أمام منزله في إحدى ضواحي المدينة.

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وكان الرضيع دانر نبز بلغ شهره العاشر في ديسمبر الماضي، حينما اختفى بفعل موجة الأمطار والفيضانات المدمرة التي اجتاحت عاصمة كردستان العراق وضواحيها.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" عثر سكان على هيكل عظمي متناثر لطفل في أحد حقول القصب، التي كانت مغمورة بالمياه إثر الفيضانات، في ناحية شماموك التابعة لأربيل.

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