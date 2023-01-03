الثلاثاء 03-01-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 47 ألف طالب وطالبة "توجيهي" يؤدون امتحان غداً

الأوقاف: لا نية لإقامة صلاة الاستقساء في الوقت الحالي

كشف سبب حريق معمل الكاوتشوك في الموقر

الغذاء والدواء: بسكويت "أوريو" في الاسواق الاردنية خالٍ من الكحول ودهن الخنزير

ترجيح صدور الامر المالي الأول لعام 2023 خلال أيام

تحسباً للحالة الجوية.. جامعة الطفيلة التقنية تتحول الى التعليم عن بعد الأربعاء

الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام بن غفير لباحات الأقصى

الأردن يطالب إسرائيل بالكف الفوري عن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى

وزارة المياه: ارتفاع تخزين السدود في الأردن إلى 48 مليون م3

ترقب عالمي لعوامل ستؤثر على أسعار الذهب عالمياً خلال أيام - تفاصيل

الثلاثاء، 03-01-2023 12:13 م

مصرع 4 أشخاص واصابة 3 آخرين بتصادم طائرتي هليكوبتر في استراليا -صور

تحطم-طائرة-هليكوبتر-استراليا-1


الوكيل الإخباري-لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في تصادم طائرتي هليكوبتر في الجو بالقرب من مقصد سياحي شهير في منطقة جولد كوست.

وأكد القائم بأعمال مفتش شرطة ولاية كوينزلاند الأسترالية جاري ووريل، في تصريح صحفي، أن قوات الأمن استدعت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث بالقرب من متنزه سي وورلد الترفيهي لمعاينة الحادث، الذي نتج عنه مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة.


وأفاد المكتب الأسترالي لسلامة النقل أنه فتح تحقيقاً في الحادث.

اضافة اعلان


 




عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
2682613_1567014245

أمريكا .. رجل يهاجم الشرطة بساطور

351

العثور على جثة طفلة داخل سد في اليونان

alalam_636393303623092235_25f_4x3

أب يتجرد من الانسانية يروي تفاصيل قتله لطفله في مصر

image

حادثة بشعة في المكسيك .. احراق رجل حياً في ساحة عامة

2064126

وفاة شخص وإصابة آخرين باصطدام حافلتين في مطار طهران الدولي

image (1)

مقتل 15 شخصاً جراء انقلاب حافلة سياح في المكسيك

أخبار متعلقة
sam_0730

سبانخ ملوثة تدخل العشرات الى المستشفى في أستراليا