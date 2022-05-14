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السبت، 14-05-2022 07:05 ص

مصر.. شابة تقفز من الطابق الخامس لتهرب من جحيم زوجها

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الوكيل الإخباري - أقدمت سيدة مصرية، ربة منزل، على الانتحار يوم الخميس، بالقفز من الطابق الخامس بمنطقة حلوان لتهرب من جحيم زوجها.

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وقالت المباحث المصرية إن المتوفاة تبلغ من العمر 20 عاماً، كانت قد تشاجرت مع زوجها، ثم بعدها خرجت إلى الشرفة وألقت بنفسها من الطابق الخامس.


كان قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا بقيام فتاة بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تم التحفظ على الجثة، وتحرير محضر بالواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.


وذكرت التحريات، أن الزوج تشاجر مع زوجته قبل الحادث، مما عرضها إلى حالة نفسية سيئة جعلها تقدم على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، مما أصابها بكدمات وكسور، بعد وقوع الحادث.


تم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي أمرت بانتداب طبيب شرعي للتأكد من سبب الوفاة.

 

البيان


 




 

 


 

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