السبت 03-12-2022
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السبت، 03-12-2022 02:58 م

مصر.. فتاة تقتل خطيبها شنقاً قبل أيام من زفافهما

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الوكيل الإخباري-أقدمت فتاة على التخلص من خطيبها شنقا داخل الشقة التي أعدها للزواج، قبل أيام من الزفاف بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر.

وتبين من التحريات والمعاينة أن وراء الواقعة شبهة جنائية وأن مرتكب الواقعة خطيبة المجني عليه، وتبين قيام فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها بشنق خطيبها المدعو "أمير ياسر" 20 عاما قبل أيام قليلة من زواجهما، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما داخل الشقة التي أعدها للزواج، ونقله مباشرة إلى المستشفى العام بنطاق دائرة قسم أول المحلة.

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وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى بمشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي وتشريح جثمان المتوفي، لبيان الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

 

روسيا اليوم

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