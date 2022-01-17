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الإثنين، 17-01-2022 11:04 ص

وفاة مواطن وأكثر من 400 حادث سير في المملكة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - توفي مواطن، مساء أمس الأحد، اثر حادث مروري، وقع في منطقة الحسا، بسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات.

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وقالت الإدارات المرورية في التقرير المروري، اليوم الاثنين، انه تم التعامل مع 402 حادث سير على مستوى الأردن خلال ال 24 ساعة الماضية .


واوضحت، أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 200 كلم بالساعة على طريق شويعر، وأخرى تسير بسرعة 176 كلم بالساعة على طريق ال 100 ، دون أي مبررات لهذه السرعات. 


وقدّم الدفاع المدني 1377 خدمة إسعافية ونقلها لمختلف مستشفيات المملكة، والسيطرة على (39) حادث حريق مختلف، والتعامل مع (230) حادث إنقاذ خلال 24 ساعة. 

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