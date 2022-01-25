الثلاثاء 25-01-2022
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حقيقة صرف 300 دينار لكل مواطن اردني بسبب جائحة كورونا - صورة
اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي
الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج
هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم
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نصائح وحِيَل مع هاتف HUAWEI Nova 9 رائد عصره وملك الكاميرات ولماذا هو هاتف مميز هذا الموسم!
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كورونا
قطر : حالة وفاة و2551 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أكثر من 83 ألف إصابة بفيروس كورونا في الاحتلال
فلسطين: 11 وفاة و4095 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاحتلال يوصي بإعطاء جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا لمن هم فوق الـ18عاما
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هكذا تم رصد العاصفة الزلزالية في إربد .. تفاصيل
هزات أرضية في إربد
آراء أولياء أمور حول قرار وزارة التربية والتعليم
طلبة يعبرون عن سير امتحانات "التوجيهي"
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منوعات وغرائب
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نجوم كثيرة ،، هل نشاهد نسخة هجومية للنشامى مع حمد !؟
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