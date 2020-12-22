بعد بريطانيا.. سلالة مختلفة من كورونا تتفشى سريعا في جنوب أفريقيا

الوكيل الاخباري - أعلنت جنوب أفريقيا أن سلالة جديدة من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" يقود إلى تفشي المرض حاليا في البلاد، التي تشهد أعدادا أكبر من الإصابات المؤكدة ودخول المستشفيات والوفيات.

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السلالة الجديدة، المعروفة باسم "501 ڤي 2" هي السائدة بين الإصابات المؤكدة الجديدة في جنوب أفريقيا، وفقا لمسؤولي الصحة والعلماء الذين يقودون استراتيجية مكافحة الفيروس في البلاد.

وقال البروفيسور سالم عبد الكريم، رئيس اللجنة الاستشارية الوزارية، في إفادة للصحفيين: "لا يزال الوقت مبكرا للغاية، ولكن في هذه المرحلة، تشير البيانات الأولية إلى أن الفيروس الذي يهيمن الآن في الموجة الثانية ينتشر أسرع من الموجة الأولى".



يوجد في جنوب أفريقيا حاليا أكثر من 8500 شخص من المصابين بمرض "كوفيد 19"، يتلقون الرعاية في المستشفيات، وهو رقم تجاوز المستوى القياسي السابق البالغ 8300 شخص المسجل في أغسطس/ آب.



من جانبه، قال البروفيسور إيان سان، عضو اللجنة الاستشارية، لموقع "نيوز 24" في جنوب إفريقيا: نشهد ارتفاعا مبكرا وأكثر حدة في الموجة الثانية أكثر مما توقعنا.



وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" فإن السلالة الجديدة تختلف عن تلك الموجودة في بريطانيا (تعرف باسم: VUI – 202012/01) لكنها أيضا أكثر عدوى من سابقتها، ويدرس العلماء في جنوب أفريقيا ما إذا كانت اللقاحات المضادة للمرض ستوفر أيضا حماية ضد السلالة الجديدة.



تخضع بعض اللقاحات، بما في ذلك اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد و"أسترازينيكا"، لاختبارات إكلينيكية في جنوب أفريقيا. ردا على تسارع العدوى، فرضت حكومة جنوب أفريقيا قيودا أكثر صرامة للإغلاق.



تضاعف المعدل المتوسط لسبعة أيام للإصابات الجديدة في جنوب أفريقيا خلال الأسبوعين الماضيين، من 6.47 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص إلى 14.68 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص.



كما ارتفع عدد الوفيات أيضا، حيث قفز المعدل من 0.18 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص في 6 ديسمبر/ كانون الأول إلى 0.34 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص في 20 ديسمبر/ كانون الأول.

سبوتنيك

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