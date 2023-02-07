حيلة من التيك توك لوضع الرموش الاصطناعية بسرعة وسهولة

الوكيل الاخباري - صحيح أنّنا أصبحنا شبه خبيرات في تطبيق المكياج وأنّنا لم نعد نجد أي صعوبة تقريباً في وضع مختلف أنواع المستحضرات وتركيباتها. فوسائل التواصل الاجتماعي فتحت لنا الباب العريض على عالم الجمال، وهي تطلعنا بشكل مستمرّ على فيديوهات وحيل ونصائح تساعدنا في تحسين مهاراتنا في الاهتمام بإطلالاتنا.



ولكن، في المقابل، ثمة بعض الخطوات التي نجدها أصعب من سواها مثل تطبيق الآيلاينر مثلاً أو وضع الرموش الاصطناعية. وبالفعل، وضع الرموش الاصطناعية ليس سهلاً بالنسبة إلى كثيرات، سواء كان الرمش الكامل أو الرموش شعرة شعرة. ولذلك، لاحظنا في السنوات الأخيرة كم راجت تقنيات تثبيت الرموش الدائمة في الصالونات، لأنّها تمنح النساء النتيجة التي يرغبون فيها من دون مجهود.



ولو كنت تحبّين تطوير مهاراتك الجمالية وتعلّم كيفية وضع الرموش الاصطناعية، وجدنا لك حيلة مفيدة من تيك توك. وبحسب الفيديوهات التي رأيناها، هي بالفعل سريعة وسهلة.



و إليك الخطوات التي عليك القيام بها لاتّباع هذه الحيلة:

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اعلمي أنّ الحيلة هذه تناسب وضع الرمش عند نهاية العين، ولذلك عليك قصّ الرمش.

ضعي اللاصق على طول الرمش الاصطناعي وانتظريه قليلاً حتّى يجفّ كالعادة.



ضعي الرمش الاصطناعي على الرموش السفلى بدقّة، وذلك عند نهاية العين أي عند الزاوية الخارجية.



أغمضي عينيك وشدّي.



افتحي عينيك بعد قليل.

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