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الخميس، 18-01-2024 12:36 م

الذكاء الاصطناعي يسجّل السلوكيات النادرة للطيور

birds


الوكيل الإخباري - طور باحثون من جامعة أوساكا وناجويا اليابانيتين، مُسجِّلاً حيوياً مدعماً بالذكاء الاصطناعي لدراسة سلوكيات الحيوانات النادرة. وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة PNAS Nexus، يتضمن المسجل الحيوي: كاميرا فيديو، ومستشعر التسارع، ووحدة «جي بي إس»، ومستشعر ضغط الماء، ومقياس الحرارة، ومقياس المغناطيسية، ومقياس الإضاءة.

وأنشأ الباحثون برنامج ذكاء اصطناعي على الجهاز يتمتع بقدرات تعليمية غير خاضعة للرقابة لاكتشاف السلوكيات النادرة وتسجيلها تلقائياً، مثل هز الرأس بقوة أثناء الطيران، والبحث عن الطعام تحت الماء، دون إشراف بشري.

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وربط الباحثون أجهزة تسجيل البيانات الحيوية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تزن 23 غراماً فقط، بوعاء الماء المخطط في التجارب الميدانية، ونجحت في التقاط سلوكيات فريدة نادراً ما يتم ملاحظتها. 

 

 

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