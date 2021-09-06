العثور على أسنان اقدم قاتل في العالم - صور

الوكيل الإخباري - تم العثور على أسنان قرش الميغالودون هذه قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية بواسطة غواصين من مجموعة ويستون كوليكشنز، وفق (futura.sciences).





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هذه الشركة الأمريكية متخصصة في البحث عن الحفريات تحت الماء عاش

الميغالودون قبل مليوني سنة على الأقل.



ويمكن القول إنه أكبر سمكة قرش عاشت على الإطلاق في المحيطات، حيث يتراوح طولها بين 15 و 18 مترًا.



والميجالودون، يعني «السِن الكبير»، هو نوع منقرض من القروش عاش تقريبًا في الفترة من 23 إلى 2.6 مليون سنة مضت، خلال الفترة من الإيوسين المبكر إلى الپليوسين المتأخر.









المصدر - البيان