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الأربعاء، 13-04-2022 10:07 ص

العثور على قبر عمره آلاف السنين في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - اكتشف علماء آثار على قبر قديم يحوي رفات العديد من الأشخاص بالقرب من مدينة فوسترمارك بولاية براندنبورج شرق ألمانيا.

وأعلن مكتب ولاية براندنبورج للحفاظ على المعالم والمتحف الأثري المحلي "الثلاثاء" أن هؤلاء الأشخاص تم دفنهم حسب الشواهد الحالية في أواخر العصر الحجري الحديث أو أوائل العصر البرونزي في الفترة بين عامي 2200 و 1800 قبل ميلاد

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كان الخبراء عثروا على الاكتشاف النادر للغاية قبل بضعة أسابيع.

 

ومن المنتظر مواصلة الفحوص على القبر وذلك بعد نقل كامل كتلته التي يقدر وزنها بما يتراوح بين 3 و4 طن على متن شاحنة إلى مكتب ولاية براندنبورج للحفاظ على المعالم.

 

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